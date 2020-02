Noodtoestand in Pakistan wegens sprinkhanenplaag

De Pakistaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen wegens een sprinkhanenplaag. De vraatzuchtige insecten bedreigen de voedselproductie van het Zuid-Aziatische land.

"We hebben te maken met de ergste sprinkhanenplaag in meer dan twee decennia en hebben besloten de nationale noodtoestand uit te roepen", aldus de minister van Informatie. De sprinkhanen waren in juni het land binnengekomen vanuit Iran. Eerst vielen katoenplanten, mais en tarwe in het zuidwesten van Pakistan ten prooi aan de zwerm. Nu hebben de beesten hun weg van de provincie Sindh naar het noordwestelijke Khyber Pakhtunkhwa gevonden.Ook Oost-Afrika kampt met sprinkhanenplagen die de oogsten bedreigen. De zwermen teisteren Ethiopië en Somalië al zeker sinds december en zijn ook Kenia binnengedrongen. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties zijn al vele tienduizenden hectares aan gewassen verloren gegaan. Ook Oeganda en Zuid-Soedan worden bedreigd.