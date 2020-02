Tetouan neemt afscheid van Sheikh Boukhoubza (video)

De plechtigheid begon vanuit de woning van nabestaanden van de sheikh nabij de wijk Sidi Talha, richting de buurtmoskee waar het djanaza gebed werd gehouden, waarna de overledene naar zijn laatste rustplaats op de islamitische begraafplaats in Al-Tawila werd gebracht.

Boukhoubza werd beschouwd als één van de meest toonaangevende onderzoeksgeleerden in de Islamitische literatuur. De begrafenisplechtigheden vonden plaats in aanwezigheid van familie en een grote menigte waaronder geestelijke leiders uit heel Marokko en de Arabische wereld en studenten van de overledene die uit verschillende steden bijeenkwamen om het djanaza-gebed bij te wonen.

Al-Haddoushi: Sheikh Boukhoubza glimlachte tijdens de laatste wassing

Sheikh Boukhoubza overleed donderdagochtend op 88-jarige leeftijd. De gezondheidstoestand van de Sheikh verslechterde onlangs nadat hij in kritieke toestand werd opgenomen in een kliniek in Tetouan.





Sheikh 'Abu Owais' Boukhoubza werd geboren op 26 juli 1932 in Tetouan en werd beschouwd als één van de meest toonaangevende onderzoeksgeleerden vanwege zijn uitgebreide kennis van oude en moderne islamitische literatuur. Boukhoubza was de stichter van het Instituut van Imam Abi Al-Qasim Al-Shatby in Tetouan, waar de Koran en Koranwetenschappen worden onderwezen. Jaarlijks studeren honderden studenten af.