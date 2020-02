FIFA wil Afrika Cup een keer in vier jaar houden

Als het aan voorzitter Gianni Infantino van de FIFA ligt, dan wordt de Afrika Cup in de toekomst niet om de twee maar vier jaar gehouden.

© ANP 2020

Dat vertelde de preses van de wereldvoetbalbond zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Marokkaanse Salé. Volgens de Zwitser wint de Afrika Cup aan aantrekkingskracht als het toernooi net als het EK of WK om de vier jaar plaatsvindt. De Europese clubs zullen het plan van Infantino ongetwijfeld ondersteunen. Zij willen hun Afrikaanse sterspelers graag minder vaak afstaan.Infantino heeft de indruk dat het voetbal in Afrika achteruitgaat. "Tijdens het laatste WK overleefde geen Afrikaanse landenploeg de groepsfase. De FIFA moet hulp bieden op het gebied van scheidsrechters, wedstrijden en infrastructuur."De volgende editie van de Afrika Cup staat voor volgend jaar januari in Kameroen op het programma.