DEAL DONE: ACF Fiorentina legt Amrabat vast, voor astronomisch transferbedrag

De kogel is door de kerk, Sofyan Amrabat is met ingang van komende zomer officieel speler van competitiegenoot ACF Fiorentina.

'Blij Sofyan te hebben vastgelegd'

Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

Waar het op handen zijn van deze overgang al langer in de lucht hing, kon de inmiddels 23-jarige A-international vrijdagavond de inkt op zien drogen op een contract wat hem tot medio 2024 bindt aan de huidige nummer dertien van de Serie A. Voor en om en nabij de €20 miljoen kon het jeugdproduct van FC Utrecht worden overgenomen van Hellas Verona, de formatie die hem tot het einde van het seizoen overnam van z'n voormalige werkgever Club Brugge. Hellas Verona bedong afgelopen zomer een optie tot koop met de Jupiler Pro League-gegadigde, die werd niet zo heel lang geleden gelicht voor om en nabij de €3,5 miljoen.Clubpreses Joe Barone sprak zich meteen nadat de deal beklonken werd uit over de komst van de voormalig Feyenoorder: ,,Sinds we tegen Fiorentina hebben gespeeld, volgen we hem. Ik weet dat het een speler betreft die pas het volgende seizoen aan zet gaat komen, het was dan ook heel lastig. Maar gelukkig zijn we eruit en dat is wat telt. Zijn blij Sofyan te hebben vastgelegd.''- Serie A: 19 optredens, 1 assist- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit (81 speelminuten)- UEFA Champions League (kwalificatie): 2 selectiebeurten, zonder speelminuten