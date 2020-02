VIDEOGOAL: Idrissi werkt zich tegen RKC op tot 'bijna topscorer' van de Eredivisie (video)

Een productief avondje beleefde de nog maar 23-jarige linksbuiten vrijdagavond in het AFAS Stadion!

Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

Idrissi's 1-0 tegen RKC Waalwijk ('29, 4-0 FT Eredivisie)

Idrissi's 3-0 tegen RKC Waalwijk ('51, 4-0 FT Eredivisie)

Met Oussama Idrissi voorop ontvouwde AZ Alkmaar in eigen huis een prima Eredivisie-affiche tegen de nummer laatst van de competitie, RKC Waalwijk. Min of meer in lijn met zijn voorgaande optredens in competitieverband liet de A-international óók tegen de hekkensluiter van zich horen. Liefst twee keer voorzag hij zijn werkgever van treffers in een wat je kan noemen, zakelijke ontmoeting die uiteindelijk met 4-0 beklonken werd door de huidige nummer twee op de ranglijst.Onder contract staan bij de Alkmaarders doet de speler in kwestie overigens nog tot medio 2022.- Eredivisie: 21 optredens, 12 doelpunten, 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit