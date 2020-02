CAF CL: Wydad verliest uit van Mamelodi Sundowns (video)

Wydad Casablanca heeft de laatste wedstrijd in de groepsfase van CAF Champions League uit met 1-0 verloren van Mamelodi Sundowns.

Les Rouges









© Redactie 2020

speelde een mindere wedstrijd tegen Mamelodi, waarin het veel kansen tegen kreeg en het moest stellen met veel minder balbezit.Vlak voor rust was het Ricardo Nascimento die een strafschop wist te verzilveren en was dit tevens ook de enigste doelpunt die de wedstrijd kende. Wydad was al zeker van de volgende ronde van de CAF Champions League waar stadsgenoot Raja Casablanca ook actief in zal zijn.