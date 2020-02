Trabzonspor trekt Da Costa tot einde van het seizoen aan

Na zijn dienstverband bij het Saoedische Al-Ittihad eenzijdig te hebben ontbonden, staat de centrumverdediger voor een rentree op Turkse gronden.

Overall-statistieken Manuel Da Costa (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@Trabzonspor)

© Redactie 2020

Met veel bombarie vertrokken bij zijn voormalig werkgever, verbond de huidige nummer drie van de Turkse zich onlangs aan Manuel Da Costa. Spelen in diezelfde competitie deed de potige mandekker al eerder, na twee dienstverbanden bij respectievelijk Sivasspor én Istanbul Basaksehir verliet de voormalig PSV'er het Turkse vaste land voor een lucratief avontuur in de Saudi Professional League. Bij Al-Ittihad zou het voor langere tijd uitblijven van salarisbetalingen dé reden zijn om zijn vertrek daar kracht bij te zetten.Via de officiële kanalen van zijn werkgever geeft Da Costa vooral aan zijn sportief mindere periode in Saoedi-Arabië met deze transfer af te kunnen sluiten: ,,Heb een moeilijke tijd achter de rug. Maar zoals het nu gaat, gaat het weer goed. Ben maar wat blij dat ik dat hoofdstuk heb afgesloten en nu mee kan delen in het succes wat ze tot nog toe hebben behaald. We zullen als één familie samenwerken.''- Saudi Professional League: 7 optredens, 1 assist (630 speelminuten)