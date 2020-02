VIDEOGOAL: Raja wint thuis van AS Vita club door rake kopbal Banoun (video)

Raja Casablanca heeft de groepsfase afgesloten met een thuisoverwinning tegen het Congolese AS Vita club.





In het verloop van de eerste helft kreeg Raja veel kansen om de score uit te breiden, maar schortte het aan de finishing touch vandaag voorin. Verder kwam de Marokkaanse ploeg niet in de problemen en gaat Raja Casablanca samen met Esperance Tunis door naar de volgende ronde in de CAF Champions League.













De mannen van Jamal Sellami begonnen aanvallend en vol druk aan de wedstrijd wat al na enkele minuten resulteerde in een vrije trap genomen door Soufiane Rahimi en hard binnen gekopt door Badr Banoun.