VIDEOGOAL: Olympiakos' El Arabi klapt er vol op tegen Xanthi FC (video)

In dit tóch al productieve seizoen van de Marokkaanse goalgetter was het treffen met Xanthi FC, daar een logisch gevolg van!

Overall-statistieken Youssef El Arabi (seizoen 2019/2020):

Afgelopen zomer neergestreken op Griekse gronden, trekt Youssef El Arabi zijn al imposante doelpuntenmoyenne namens het Qatarese Al-Duhail SC gewoon door in de Super League. In een thuistreffen met Xanthi FC had de Marokkaans A-international geen kind aan zijn opponent, goed was het jeugdproduct van SM Caen daar zaterdagavond voor een assist én een treffer (red. 3-0 FT, Super League).Onder contract staan bij de Griekse koploper doet de centrumspits nog tot medio 2021.- Super League: 20 optredens, 15 doelpunten én 5 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 3 doelpunten- UEFA Champions League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpunten