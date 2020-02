DEEN EN DUNYA: exclusief interview met oud-Feyenoorder Anass Achahbar

ONDER RONALD KOEMAN GEDEBUTEERD, WAS HET DEZELFDE TRAINER DIE ACHAHBAR RICHTING DE UITGANG DWONG

‘FRED RUTTEN, ZONDER ENIGE TWIJFEL'

Acteren namens de Rotterdammers deed de speler in kwestie onder liefst drie eindverantwoordelijken. Zijn debuut was ten tijde van het tijdperk Koeman, verder waren het achtereenvolgens Fred Rutten én Giovanni van Bronckhorst onder wie ‘de kleine man met grote daden’ zich mocht bewijzen. Als hij moet kiezen dan is de tweede in dat rijtje zijn favoriet: ,,Fred Rutten, zonder enige twijfel’’, onderstreept de contractspeler van Sepsi OSK. ,,Een trainer die écht bezig is met een speler ontwikkelen. Iets wat hand in hand gaat met het vormen van een goed draaiend team: ontwikkel je de speler, dan komt dat alleen maar ten goede aan jouw elftal. Hij zit overal dichtbij, anders dan bij collega’s die meer als manager optreden. Die zich als gezicht van de club presenteren, maar waarbij de assistenten het meeste werk op zich nemen. Rutten is daarentegen iemand die het tegenovergestelde doet.’’





‘EERSTE JAAR BIJ PEC ZWOLLE, HET MEEST VERSCHRIKKELIJKE SEIZOEN WAT IK HEB MEEGEMAAKT’

Vertrekken bij Feyenoord deed hij met gemengde gevoelens. Beloftes die destijds zijn gedaan, werden niet nagekomen. Iets wat de geïnterviewde stak. Zo erg dat hij toen, al op 22-jarige leeftijd serieus met de gedachte speelde definitief te stoppen: ,,Het waren de mensen om me heen die me op de been hielden. Zelf was ik er bijna uit. Nadat ik bij Feyenoord iets anders voorgeschoteld kreeg dan me aanvankelijk was beloofd, werd het me te veel. PEC Zwolle diende zich toen aan. Die kans greep ik, alleen was het wel met de gedachte om het eerst maar eens aan te zien. Niet positief dus. Waar ik fit vertrok bij Feyenoord, was dat bij het aansluiten bij m’n nieuwe werkgever wel het omgekeerde. Ik kwam aan tijdens m’n vakantie, was er met m’n hoofd totaal niet bij. Maar het mooie van dit alles was wel het treffen met Ron Jans, een prachtig mens, kan niets verkeerds over hem vertellen. Hij gaf me alle kansen, alleen was ik er zoals gezegd niet bij met m’n hoofd. Daarin heb ik hem laten liggen, daar kan ik heel eerlijk in zijn.’’





Maar wat z’n slechte kanten heeft, heeft ook weer z’n positieven. Waar het hem in sportief opzicht heel moeizaam afging, groeide Achahbar als persoon juist het meest in dat enkele jaar bij de Zwollenaren. Hij stapte het huwelijksbootje in, kreeg alles weer op een rijtje en kon op die manier zijn weg in het Betaalde Voetbal een vervolg geven bij NEC Nijmegen. Een huurconstructie die hem zeer zeker geen windeieren legde, vooral niet in religieus opzicht: ,,Qua productiviteit ging het met rasse schreden vooruit. Al stond ik in de eerste helft van het seizoen nagenoeg stil door blessureleed, kwam ik uiteindelijk tóch op 18 treffers én 6 assists uit in 30 optredens. En daar bovenop: mijn geloof, de mate van praktiseren schoot ook omhoog. Te meer ook vanwege de spelers met wie ik toen bij NEC zat. Ik was en ben nog steeds heel goed met Arnaut Danjuma Groeneveld én Mohamed Rayhi, die speelde daar ook. We motiveerden elkaar. Zij mij en ik hoop dat ik voor hen hetzelfde heb betekend.’’





DEEN EN DUNYA, DE AFWEGING DIE OOK ANASS ACHAHBAR DAGELIJKS MOET MAKEN





KORAN-RECITATIE IN DE BUS, OP DE WEG TERUG VAN JABAL UHUD NAAR MEDINA

Het interview begon ik al met de positieve indruk die Anass op me maakte, het moment dat ik ‘m voor het eerst van dichtbij meemaakte en dus even niet zag als de profvoetballer zoals we hem allemaal mee krijgen. Tijdens een gezamenlijk tripje tijdens mijn Oumrah van vorig jaar droeg hij een stuk op uit het heilige boek, de Koran. Koran reciteren doen de meesten van ons Hamdoulilah allemaal, alleen raakt de ene stem je wat meer dan de ander. Vooral als het een leeftijdsgenoot betreft. Over zijn praktiseren bevroeg ik Anass. ,,Ik zeg altijd tegen mensen dat het helemaal niets uitmaakt wat je doet. Vanzelfsprekend willen we allemaal het beste doen, ons afhouden van het uitgaansleven, alcohol, vrouwen et cetera. Maar wil je ergens beginnen om het juiste pad te vinden, begin dan met het gebed. Allah (swt) zegt in zijn Boek dat dat gebed je afhoudt van het slechte, het beschermt je. Op het moment dat je daarmee begint, zal je zien dat de rest vanzelf komt Incha’Allah.’’





Dan vervolgt Achahbar: ,,En wat je zegt, wat betreft de Oumrah. Dat veel mensen die stap niet durven te nemen omdat ze met de gedachte leven dat ze bij terugkomst als dé voorbeeldige moslim moeten gaan leven, dat is een logische gedachte. Echter ook één waarvoor je moet waken, het zijn streken van de duivel die jou van die prachtige stap af probeert te houden. Juist zo’n Oumrah helpt je vooruit. Je stapt uit jouw vertrouwde omgeving, of die referentiekader nou wel of niet ten goede komt aan jouw mate van praktiseren. Je verbreedt je kijk op de wereld, versterkt jouw Imaan. Het moment dat je die plekken aan doet, daar waar onze geliefde Profeet (vzmh) heeft gelopen en de Sahaba, dan versterk je juist jouw gevoel voor het geloof. De historische waarde die die plekken hebben, waar alle Profeten hun voetsporen hebben achtergelaten. Een geweldige ervaring. Ben op veel plekken geweest in de wereld, maar geen van die plaatsen pakten me zoals Mekka en Medina. Elke keer weer. Al was het vorig jaar de derde keer, het gevoel en de ervaring blijven net zo speciaal.’’



Over de bakermat van ons geloof praat de geïnterviewde graag verder. Voor hem maakt de historische waarde van die plekken, het gevoel des te intenser. ,,Toen ik er aankwam, zie je alles terug. Je visualiseert als het ware hun verhaal, je ziet ze bijna lopen. Met de gedachte dat onze Profeet (vzmh) precies hier een stap zou hebben kunnen gezet, speelde ik vaak. Die gedachte gaf me kippenvel, hoe speciaal is het dan dat ik hier ook mag zijn?’’





HOE SERIEUS JE HET LEVEN NEEMT, MET CONTINUE INACHTNEMING VAN HET GELOOF

Strugglen doen we allemaal, zo ook de kleine, snelle man Anass Achahbar. Praktiseren gaat met ‘ups’ en ‘downs’, waarbij het ene dal dieper is dan het andere. Hoe de voormalig Oranje U20-international hier tegenaan kijkt is mooi, te meer ook vanwege de metafoor die hij hanteert in deze: ,,Ik heb altijd zo denkbeeldig mogelijk mijn pad gevisualiseerd. Het leven is een doorvoerhaven naar jouw beloning, en dat leven bestaat ook uit genoeg behoeften. Behoeften die als obstakels op jouw pad naar die beloning worden opgeworpen. De weg daarnaartoe is een lange, en proef jij van de behoeften die zich onderweg voordoen dan zal je vol zitten, nog voor je daar aankomt. En dat is het dus, ik begrijp eenieder van ons, vooral de mensen die in niet-gelovige landen hun leven hebben. De Profeet (vzmh) zei zelf ook dat het vasthouden van het geloof op een gegeven moment net zo moeilijk wordt als het vasthouden van een brandend stuk steenkool.’’





Dan vervolgt Achahbar deze passage met: ,,Met andere woorden, het is gewoon heel moeilijk om standvastig te blijven. Maar zolang dat de mensheid geschapen is, vanaf het ontstaan van onze voorvader Adam wordt het ons bemoeilijkt door de duivel. Ik neem het niemand kwalijk dat de verkeerde keuzes worden gemaakt, hoop dat iedereen uiteindelijk het juiste pad vindt. Maar de sleutel hierin is focus, continu. Gewoon je best blijven doen Incha’Allah en dat Allah (swt) ons hierin mag beschermen!’’





‘HET HUWELIJK HEEFT ME IN ALLE OPZICHTEN VOORUIT GEHOLPEN’

,,Het eerste jaar tussen mij en m’n vrouw was tot nog toe de mooiste die we hebben gehad samen. En waarom? Ik ervaarde in eerste instantie veel irritaties. Voor je trouwt leef je voor jezelf, je bent op jezelf en houdt je dan ook alleen met je eigen doelen bezig. Maar wanneer je je leven met iemand deelt, ga je je irriteren. En in mijn geval was dat niet aan haar, maar aan mezelf Soubhana’Allah. Dan pas leer je jezelf kennen. Om maar een voorbeeld te noemen: van mezelf ben ik best stil, ik kom dan thuis en pak even m’n momentje. Maar op het moment dat ik getrouwd was, moest ik daar vanaf. Ik deelde m’n leven met iemand. Vrouwen houden van nature erg van praten, kletsen. En dit is dan nog een simpel, naar de praktijk gericht voorbeeld.’’





,,Het belangrijkste van dit alles is, en daar ben ik later pas achter gekomen, is dat je het huwelijk zonder enige verwachting in moet gaan. Bijna altijd loopt het uiteindelijk anders dan hoe je aanvankelijk dacht dat het zou lopen. Ik zeg mensen om me heen nu ook: stap er in zonder enige verwachting. Het gaat bijna niet, maar probeer het. En hoe ik er nu over oordeel? Super mooi Hamdoulilah, hoe het heeft uitgepakt voor mij en m’n vrouw. Het is pas ons derde jaar, maar écht mooi om te zien hoe we zo erg naar elkaar zijn toe gegroeid. Het huwelijk heeft me in alle opzichten vooruit geholpen. Hoop voor jou hetzelfde, en voor je toekomstige kinderen Incha’Allah.’’





DE RELATIE VAN ANASS ACHAHBAR TOT HET HEILIGE BOEK, DE KORAN

,,Van kleins af aan heb ik gememoriseerd. En nog steeds probeer ik me elke dag wat eigen te maken. Dit gaat helaas nog niet met de inspanning die ik het liefste voor ogen heb, maar Hamdoulilah. Waar ik me wel hard voor heb gemaakt is het reciteren van de Koran met Ahkam a Tajwied. Dan leer je vanzelf om bepaalde klanken en tonen erin te krijgen, wat uiteindelijk ten goede komt aan hoe mooi jij kan reciteren. Bij de één klinkt het natuurlijk mooier dan de ander, maar als je die voorschriften hanteert, dan denk ik dat iedereen in staat is om zijn of haar wijze van recitatie naar een hoger niveau te tillen. Het dankwoord in deze gaat ook uit naar m’n ouders. Zij hebben mij ertoe gezet dit in eerste instantie in moskee gedoceerd te krijgen, ben er op trots op dat dat gebeurd is Hamdoulilah.’’







‘WAT MIJ TRIGGERT IS WELKE OFFERS ER ZIJN GEDAAN OM ONS HET GELOOF TE BRENGEN’

In het verlengde hiervan, ook als afsluiting van dit mooie gesprek, herinnert Achahbar mij aan de moeite die ooit voor ons is gedaan. Moeite waar we tot op de dag van vandaag en hopelijk ook tot in de eeuwigheid profijt van zullen hebben. ,,Alles in en rondom het geloof inspireert me. De verhalen over de verschillende Profeten, wat onze geliefde Profeet Mohammed (vzmh) neer heeft kunnen zetten. Dat maakt dat je bij het lezen van het Geschrift van onze Schepper nog meer feeling krijgt met onze Deen. Het leidt je, inspireert je, emotioneert je en helpt je vooruit. Dat is de reden waarom ik zo erg van de Koran houd en er zo intensief mee bezig ben.’’





Relativeren is in dit geheel het sleutelbegrip: wat de Profeet en zijn Sahaba voor ons deden is volgens de man die nu in Roemenië te bewonderen is, zijn houvast. ,,Als ik nadenk over wat zij voor ons hebben gedaan dan hoef ik nooit meer te klagen. Het helpt je relativeren, rustiger te zijn. Wat mij triggert is welke offers er zijn gedaan om ons het geloof te brengen. Wat mij overkomt en zal overkomen, stelt niks voor. Het is niet te vergelijken, in geen enkel opzicht.’’











Nog altijd onder contract bij de club uit de traditionele top drie, had de in Den Haag geboren en getogen aanvaller ook te maken met transferperikelen. Zo ook richting het einde van het seizoen 2013/2014, toen hij onder Ronald Koeman maar op weinig vertrouwen kon rekenen. Over de man die nu Oranje naar EK-succes moet leiden zei Achahbar: ,,Dat seizoen wou ik hoe dan ook weg. Zat niet lekker bij de club, tussen mij en Koeman klikte het gewoon niet. We botstsen: hoe hij naar zaken keek was totaal verschillend van mijn zienswijze. De wegen moesten scheiden, mijn rol was zo beperkt dat ik me op een gegeven moment moest voegen bij de wissels. Op een bijveldje afwerken op een leeg doel, dat soort dingen. Echter kwam toen Arminia Bielefeld om de hoek kijken, op basis van frustratie en al heb ik toen gelijk ‘ja’ gezegd. En daarbij: een avontuur in het buitenland sprak me ook aan. Achteraf gezien een hele mooie ervaring daar, een leuk niveau wat gelijkwaardig is aan de Eredivisie (red. 2. Bundesliga, tweede niveau Duitsland).’’