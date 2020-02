'Coronavirus verspreidt zich ook via spijsvertering'

Het nieuwe coronavirus zou zich ook via de spijsvertering kunnen verspreiden.

Eerder werd vastgesteld dat het virus zich via druppeltjes speeksel of slijm van mens op mens verspreidt. Chinese wetenschappers zeggen dat ze het virus nu ook hebben gevonden in ontlastingsmonsters en rectale uitstrijkjes nadat zij hadden vastgesteld dat sommige besmette patiënten alleen diarree hadden, in plaats van de gebruikelijke koorts. Dat meldde het Chinese persbureau Xinhua.Het Renmin-ziekenhuis van de Universiteit van Wuhan en het virusinstituut van de Chinese Academie van Wetenschappen in de zwaar getroffen provinciehoofdstad Hubei waren bij het onderzoek betrokken.