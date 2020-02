VIDEOGOALS: Alioui én Abdelhamid trefzeker in clash tussen SCO Angers én Stade Reims (video)

Het al geruime tijd goed geklasseerde Stade de Reims had geen kind aan de contractclub van collega-international Rachid Alioui.

Overall-statistieken Rachid Alioui (seizoen 2019/2020):

Overall-statistieken Yunis Abdelhamid (seizoen 2019/2020):

Alioui's 0-1 tegen Stade Reims ('7, 1-4 FT Ligue 1):

Abdelhamid's 1-2 tegen SCO Angers ('62, 1-4 FT Ligue 1):

Photocredit: Ouest-France.fr

© Redactie 2020

Met een aflopend contract in het Stade Auguste-Delaune gaat het de 32-jarige centrumverdediger dit seizoen verrassend goed af op Franse gronden. Waar Yunis Abdelhamid zich eerder al trefzeker toonde namens zijn werkgever, was dat zaterdagavond bij SCO Angers niet anders. De mandekker tekende voor de 1-2 namens de huidige nummer zeven van de Franse hoogste voetbalafdeling. Dit in een ontmoeting die uiteindelijk met 1-4 ten dele viel aan de ploeg van David Guion.Collega-international Alioui nam het tevergeefse enige tegendoelpunt voor zijn rekening, de 1-0 ('7, 1-4 FT Ligue 1). Dit brengt zijn productief voor 'Les Noirs et Blancs' op welgeteld zes treffers én een enkele assist uit 22 competitiewedstrijden.- Ligue 1: 22 optredens, 6 doelpunten én 1 assist- Coupe de la Ligue: 1 optreden, zonder productiviteit- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit- Ligue 1: 22 optredens, 2 doelpunten- Coupe de la Ligue: 4 optredens, zonder productiviteit- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit