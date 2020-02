Transfer Talks: 'Borussia Dortmund legt El Kababri kosteloos vast'

Een ietwat ingewikkelde constructie, daar kon Borussia Dortmund tussen de mazen doorkomen om zodoende 20-jarige back binnen te hengelen.

Overall-statistieken Othman El Kababri (seizoen 2019/2020):

Voorheen eigendom van Jupiler Pro League-gegadigde RSC Anderlecht, kan Othman El Kababri uitkijken naar een avontuur in het Duitse hoogste niveau. Echter hiervoor dient hij de uitleenbeurt die eerder al was overeengekomen met competitiegenoot Zulte Waregem, af te ronden. Tot het einde van dit nog lopende seizoen mag de rechtsback zich gaan wagen aan wat zijn hurende club te wachten staat in hoogste Belgische voetbalafdeling.Waar 'Die Borussen' de deal nog niet wereldkundig hebben gemaakt, maken diverse media uit dat land duidelijk dat die club die transferrechten verkreeg. Op een, niet nader toegelichte wijze, had de huidige nummer drie van de Bundesliga vrij spel om hem ten koste van Zulte Waregem eigen te maken. Naar verluidt geschiedt dit kosteloos, echter kan de ploeg van eindverantwoordelijke Lucien Favre pas over achttien maanden beschikken over de vleugelverdediger.Voor de Marokkaanse voetbalbond FRMF is de speler in kwestie geen onbekende. El Kababri acteerde voor achtereenvolgens Marokko U17 én U20, hiervoor deed hij ook tot zesmaal toe de U15-lichting van de Belgische voetbalbond aan.- Reserves 1A Gr. 1: 2 optredens, 1 assist- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit én 1 enkele selectiebeurt