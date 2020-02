Ten Hag over Ziyech: 'Uitdaging om hem naar een hoger niveau te tillen' (video)

Niet te benijden in welke competitie dan ook, vertelt diens eindverantwoordelijke openhartig over 'eyecatcher' Hakim Ziyech!

Overall-statistieken Hakim Ziyech (seizoen 2019/2020):

Nu voor enkele weken uit de roulatie door een kuitkwetsuur vertelt Erik ten Hag in gesprek metover zijn band met de Marokkaans A-international. Dat de speler in kwestie niet altijd de makkelijkste, dat onderstreept de man die voor hij zijn intrede deed in de Johan Cruijff ArenA achtereenvolgens eindverantwoordelijke was bij respectievelijk FC Utrecht, de beloften van Bayern München én Go Ahead Eagles.Bij de regerend landskampioen ligt de inmiddels 26-jarige middenvelder nog tot medio 2022 vast.- Eredivisie: 18 optredens, 6 doelpunten én 13 assists- UEFA Champions League (kwalificatie): 4 optredens, 3 assists- UEFA Champions League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 5 assists- Johan Cruijff Schaal: 1 optreden, zonder productiviteit