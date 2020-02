'Halilhodžić wil Benrahou voor hervatting kwalificatiereeks Afrika Cup 2021'

In een groep met respectievelijk Mauritanië, Centraal-Afrika én Burundi bouwt #TeamMarokko verder aan de weg voor rechtstreekse kwalificatie.

Overall-statistieken Yassine Benrahou (seizoen 2019/2020):

Photocredit: Ouest-France.fr

© Redactie 2020

Uitgaande van wat momenteel de ronde doet in de Marokkaanse media, lijkt de dienstdoende eindverantwoordelijke bij de Marokkaanse voetbalbond FRMF zijn oog te hebben laten vallen op Yassine Benrahou. De man die onlangs nog door contractclub Girondins de Bordeaux elders werd gestald in het Franse hoogste niveau, zou komende interlandperiode al zijn opwachting mogen en kunnen gaan maken namens de hoofdmacht van diezelfde bond.Op nog niet vastgestelde data, in de eerstvolgende interlandperiode van maart, krijgen 'de Leeuwen van de Atlas' in een tweeluik Centraal-Afrika voor de kiezen. Tegen de nummer 109 van de FIFA Ranking zou de aanvaller die bij Nîmes Olympique het voetbalseizoen afmaakt, zijn eerste opwachting gaan maken.In competitieverband blijft de teller voor de 21-jarige Benrahou steken op een treffer en een enkele assist uit negen optredens in de Ligue 1. Onder contract staan doet de rechtspoot zoals gezegd nog altijd bij Girondins de Bordeaux, tot medio 2022.- Ligue 1: 9 optredens, 1 doelpunt én 1 assist- Coupe de France: 1 optreden, zonder productiviteit