Ophef op sociale media om berichtje Baudet

Op sociale media is veel te doen om een bericht op Facebook, Twitter en Instagram van FVD-voorman Thierry Baudet.













Andere treinreizigers reageerden hierop en gaven aan dat het anders lag. Zij hadden gezien dat vrijdagavond de vervoersbewijzen van de vrouwen werden gecontroleerd door NS-personeel in burgerkleding. Een NS-woordvoerder bevestigt dat dergelijke routinechecks tegen zwartrijders vaker worden gedaan. In de trein wordt dan omgeroepen dat er op deze manier gecontroleerd gaat worden.









© ANP 2020

"Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastiggevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD", postte Baudet zaterdag.Volgens de zegsman herkende een van zijn collega's zichzelf op de foto die bij het bericht van Baudet stond. Deze NS'er controleerde vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur in de sprinter van Weesp naar Amsterdam met twee collega's en een politieagent of reizigers een plaatsbewijs hadden. De twee vrouwelijke reizigers geloofden eerst niet dat de controleurs NS-medewerkers waren. Nadat de controleurs en de agent hun legitimatie hadden laten zien, lieten de reizigsters gewoon hun kaartje zien, aldus de NS.