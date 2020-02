Dodental uitbraak coronavirus stijgt naar 360

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten opgelopen naar 360.

© ANP 2020

Zondag kwamen er 56 nieuwe sterfgevallen en 2100 nieuwe besmettingen bij. Inmiddels zouden, verspreid over heel China, bijna 16. 600 mensen zijn besmet met het virus. Ongeveer 2100 van de besmette mensen zijn volgens de Chinese Gezondheidscommissie ernstig ziek en mogelijk in levensgevaar.In Hubei bevindt zich de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Van de 360 doden, vielen er 350 in deze regio. De 10 anderen in andere delen van China.Buiten China viel tot nu toe 1 dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Het totaal aantal ziektegevallen buiten China staat op 181, de meeste daarvan (20) in Japan.