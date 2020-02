Harry Mens voelde zich even Trump na 'Marokkaantjes'-ophef (video)

Harry Mens zegt geen enkele bedoeling met zijn uitspraak over 'Marokkaantjes' in zijn programma Business Class.

Ondanks de ladingen kritiek die hij zich op sociale media over zich heen kreeg, is de presentator zich dan ook van geen kwaad bewust. "Ik had er geen enkele bedoeling mee. Ik moet eerlijk zeggen: ik vind het een stelletje azijnpissers die hier over vallen. Als ik Italiaantjes of Mexicaantjes had gezegd, had niemand er wat van gezegd", reageerde Harry maandag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. "Hebben mensen niets anders te doen op zondagmiddag? 200.000 van die twittertjes. Ik voelde me even Trump."Harry vroeg in de uitzending van zondag aan tv-kok Ramin of hij "twee Marokkaantjes erbij heeft" in zijn keuken. Het gesprek werd daarna ongemakkelijk. Het fragment werd vervolgens veelvuldig op Twitter gedeeld. Velen vonden het een denigrerende opmerking van Harry. "Ik heb er niet bewust bij nagedacht. Het stelt niets voor", aldus de presentator.Business Class wordt semi-live opgenomen, dus de makers hadden ervoor kunnen kiezen om het bewuste fragment eruit te knippen. "Dat vind ik lullig, dat doe ik niet. Als het semi-live is, hoor je er niet in te knippen. We hebben er even bij stilgestaan, en ik zei: jongens laat lekker zitten."