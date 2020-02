Minister Kaag voor handel naar Palestina en Israël

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is met een handelsmissie in Israël en de Palestijnse Gebieden.

Ze gaat ook naar de Gazastrook. Het bezoek komt op een moment dat de situatie gespannen is. De Amerikaanse president Donald Trump presenteerde vorige week het omstreden vredesplan voor de regio. Het onevenwichtige plan werd direct door de Palestijnen verworpen en ontving wereldwijd kritiek.Kaag gaat maandag en dinsdag langs in Israël. Woensdag en donderdag doet ze de Palestijnse Gebieden aan. In haar kielzog reizen zestien bedrijven en instellingen mee waaronder Philips, Royal IHC en vertegenwoordigers van enkele universiteiten.Naast bezoeken aan bedrijven en onderwijsinstellingen staan er ook ontmoetingen met onder meer Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties op de agenda.Het bezoek aan Gaza donderdag gaat alleen door als de veiligheidssituatie het toelaat. Israël voerde zondag nog aanvallen uit op de kuststrook na raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël.In het sterk verarmde en van hulp afhankelijke Gaza zijn veel protesten tegen het vredesplan van Trump. Kaag wil hier langs bij ICT-ondernemers, een aardbeienboer en een waterzuiveringsinstallatie. Ook heeft ze hier een gesprek met de minister verantwoordelijk voor waterzaken.