Marokkanen uit Wuhan aangekomen in Casablanca (video)

De 167 gerepatrieerd Marokkanen uit Wuhan verkeren in "goede staat"









De terughaal-operatie gebeurde op bevel van de Marokkaanse koning . Een groep Marokkaanse studenten in Wuhan verkeerde in quarantaine door de Chinese autoriteiten vanwege het coronavirus. De studenten publiceerden onlangs een video waarin ze de autoriteiten om hulp vroegen.





Het ministerie heeft een informatienummer geopend voor vrienden en familie van gerepatrieerde onderdanen (0801 004 747).

Dat heeft het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. In een persbericht geeft het ministerie aan dat de terugkeerders zondag zijn ontvangen in het Sidi Said-ziekenhuis in Meknes en in het militaire ziekenhuis Mohammed V in Rabat, waar ze gedurende 20 dagen onder medisch toezicht in quarantaine worden geplaatst.