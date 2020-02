Chefchaouen: Man pleegt zelfmoord tijdens taxirit

Het voorval gebeurde afgelopen zaterdag in de wijk Al Ajayeb nabij Bab Berred

De man zat in een taxi en vroeg de chauffeur de auto even langs de kant van de weg te zetten om even te plassen. De man stapte uit en wierp zichzelf vrijwel direct van een hoge klif, meldt nieuwsdienst Akhbarona. Hij was op slag dood.





De ontdane taxichauffeur en andere passagiers schakelden de hulpdiensten in. Het lichaam van de man is voor autopsie overgebracht naar het Mohammed V-ziekenhuis in Chefchaouen. De politie is een onderzoek gestart.

