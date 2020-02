Nieuwe terminal geopend op luchthaven Marrakech

De nieuwe terminal heeft een oppervlakte van 3000 vierkante meter en telt drie zones

Op de internationale luchthaven Marrakech-Menara is zaterdag een nieuwe terminal geopend, meldt nieuwsdienst Maghreb Arab Press (MAP).





De 'Fixed Based Operation' (FBO) terminal is gebouwd door Jetex en Swissport en kostte ruim 42 miljoen DH, meldt de nationale luchthavenautoriteit ONDA. Naast particuliere en zakelijke luchtvaart zal de ruimte ook worden gebruikt voor immigratieformaliteiten, beveiligingscontroles en bagagebeveiliging.





Met de komst van de nieuwe terminal is de luchthaven in Marrakech het tweede luchthavenplatform in Marokko met een terminal die volledig is gewijd aan de zakelijke en particuliere luchtvaart, na de Mohammed V luchthaven in Casablanca. De zakelijke luchtvaart groeit jaarlijks met 10%.

© MAROKKO.NL 2020