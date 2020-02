Action overweegt artikelen uit China elders in te kopen

Winkelketen Action overweegt producten die normaal uit China komen, in andere landen in te gaan kopen.





Circa de helft van het assortiment van Action komt uit Azië en in vrijwel elke productcategorie zitten artikelen die in China worden gemaakt. "Dat kan dus variëren van decoratie-artikelen tot tuinstoelen, sokken en ondergoed, gereedschap, lampen, elektrische apparaten en nog veel meer", zegt een woordvoerster. "Wij kunnen geen cijfer geven van de waarde maar Action heeft inmiddels meer dan 1500 winkels, dus je kunt je voorstellen dat het wel om een aanzienlijke hoeveelheid producten gaat."



Op korte korte termijn voorziet het bedrijf nog geen problemen met de levering van producten uit China. Dat komt omdat een groot deel van de met het oog op het voorjaar ingekochte producten al voor Chinees Nieuwjaar is verscheept.

Het bedrijf voorziet voorlopig geen lege schappen, maar bereidt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus wel "verschillende scenario's" voor. Of en wanneer het nodig is maatregelen te nemen, is nog niet duidelijk. Voorlopig houdt de discounter de situatie in de gaten.