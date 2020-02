'Ziekenhuizen worden ontsmet na behandeling Wuhan-terugkeerders'

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani benadrukte dat onder de Marokkaanse repatrianten uit Wuhan tot nu toe geen dragers van het coronavirus zijn geconstateerd

De geruststellende woorden van El Othmani kwamen na de terughaaloperatie zondag . Terugkeerders werden opgevangen in het Sidi Said-ziekenhuis in Meknes en in het militaire ziekenhuis Mohammed V in Rabat, waar ze gedurende 20 dagen onder medisch toezicht in quarantaine worden geplaatst.





Volgens El Othmani is gekozen voor het Sidi Said-ziekenhuis in Meknes omdat daar momenteel geen patiënten zijn opgenomen als gevolg van een recente grootschalige renovatie. Op sociale netwerken ontstond ophef over besmettingsgevaar voor andere ziekenhuispatiënten door de aanwezigheid van de repatrianten uit het Chinese Wuhan, waar het nieuwe coronavirus is uitgebroken. El Othmani verzekerde dat ziekenhuizen zullen worden onderworpen aan specifieke sterilisatie alvorens deze worden geopend voor het publiek.





Zondag werden 167 Marokkanen gerepatrieerd uit Wuhan. Het ministerie gebruikte een speciaal gecharterde Boeing 787 Dreamliner van Royal Air Maroc (RAM) met aan boord een medische staf evenals speciaal opgeleid RAM-cabinepersoneel. Op de luchthaven in Casablanca stonden hulpdiensten klaar om de terugkeerders te screenen en te vervoeren naar de twee ziekenhuizen.









© MAROKKO.NL 2020