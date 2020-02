Marokko koopt Israëlische drones voor inzet in Westelijke Sahara

Marokko ontkent normalisering met Israël maar onderhoudt wel nog steeds handelskanalen

Marokko heeft naar verluidt drie Heron-drones van Israël gekocht voor een geschat bedrag van $ 48 miljoen. Volgens de Franse website Intelligence Online (IO) werden de drones eind januari in ontvangst genomen door het Marokkaanse leger. De wapendeal tussen Marokko en Israël zou in 2014 zijn gesloten. Het Franse bedrijf Dassault trad op als bemiddelaar tussen de twee landen.





Volgens IO zullen de verkenningsdrones worden ingezet in de Westelijke Sahara in de strijd tegen extremistische groepen en rebellenbewegingen. De onbemande luchtvaartuigen zijn uitgerust met bewakingscamera's, video-opnamesystemen met dag-nachtzicht. De drones kunnen militaire eenheden helpen door in gevechtssituaties explosieven uit de lucht te volgen, meldt Jerusalem Post.





Ondanks dat Marokko de normalisatie met Israël hekelt blijkt uit rapporten dat de handelskanalen tussen de twee landen open blijven. In 2018 meldde het Israëlische statistiekenbureau dat Marokko in 2017 voor $37 miljoen dollar aan goederen met Israël verhandelde.

