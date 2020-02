Nidal Hammaoui laat aflopend contract in Spanje per direct ontbinden

In goed overleg breidde de 22-jarige vleugelspits een einde aan zijn dienstverband bij de Spanjaarden, wat nog tot medio 2020 doorliep.

Deels opgeleid bij SV Argon én Sparta Rotterdam, koos Nidal Hammaoui niet zo heel lang geleden voor een eerste buitenlandse avontuur op Spaanse gronden. In de kleuren van C.D. San Roque kwam de in Amsterdam geboren en getogen aanvaller mondjesmaat in actie, met name blessureleed was wat zijn doorbraak daar in de weg zat. Na voor het overgrote deel in Nederland aan zijn herstel te hebben gewerkt, maakt Hammaoui zich nu op voor een nieuwe uitdaging.Daar waar zijn contract nog tot uiterlijk medio 2020 doorliep, verkeert de speler in kwestie nu dus in de transfervrije status. Dit nadat hij fit raakte, zich weer meldde bij zijn werkgever en het niet vlotte met de nieuwe trainer die daar toen de eindverantwoordelijk droeg. Contractontbinding was in dat geval het meest voor de hand liggend. Hetgeen voor hem de weg naar een andere gegadigde vrij maakt. De man die na dienstverbanden bij respectievelijk SV Argon én Sparta Rotterdam ook nog een tijd lang goed wist te pieken namens de beloften van Roda JC en nadien ook actief was bij De Graafschap, kijkt nu uit naar een andere formatie die hem een sportief totaalplaatje kan bieden.Samen met zijn zaakwaarnemer zal de aanvaller in de aankomende periode gaan kijken waar de opties liggen.