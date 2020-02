Merkwaardig: Imitators Franse minister staan terecht voor fraude

Zeven mannen die verdacht worden van het imiteren van een Franse minister om zo miljoenen euro's te stelen, staan dinsdag in Parijs terecht voor fraude.

Geschokt

© ANP 2020

Een van de mannen deed zich met een siliconen masker voor als de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. Via Skype telefoneerde de 'minister' met meer dan 150 slachtoffers, waarvan er drie toehapten. Onder andere spiritueel leider Aga Khan IV maakte 20 miljoen euro over, en ook de Turkse zakenman İnan Kıraç zou 42 miljoen euro betaald hebben.De zeven verdachten, Franse Israëliers tussen de 35 en 54 jaar oud, zouden in Israël het kantoor van de minister hebben nagebouwd met soortgelijk meubilair, een portret van Franse president Emmanuel Macron en een Franse vlag. Ze vroegen de slachtoffers geld voor geheime operaties en voor het bevrijden van gegijzelden in Syrië en Mali. De transacties moesten daarom ook geheim blijven, volgens de oplichters. Ze beloofden de slachtoffers dat de Franse staat hen terug zou betalen.De echte Le Drian zegt geschokt en beledigd te zijn. "Ik hoop dat deze boeven goed gestraft worden", aldus de minister.De politie vond op de telefoon van een van de verdachten afbeeldingen van een siliconen masker van Prins Albert van Monaco, wat suggereert dat ze nog een andere hoax aan het plannen waren.