Frankrijk stuurt 600 extra troepen naar West-Afrika

Frankrijk heeft momenteel een 4.500 manschappen tellende legereenheid in West- en Centraal-Afrika. Parly meldde dat naar verwachting ook Tsjaad binnenkort een extra bataljon zou inzetten voor de gezamenlijke strijdmacht van G5 in het grensgebied. Militanten hebben herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op lokale troepen in Mali en Niger. De aanvallen hebben zich inmiddels uitgebreid tot Burkina Faso.





De Franse president Emmanuel Macron ontmoette op een top in het Franse Pau onlangs de leiders van Mali, Burkina Faso, Tsjaad, Niger en Mauritanië om veiligheidskwesties te bespreken. Op de top werd overeenstemming bereikt over een nieuwe aanpak om krachten te verenigen in een "Coalitie voor de Sahel" om de opstandelingen in de Sahel te bestrijden. In een gezamenlijke verklaring bevestigden de landen hun "vastberadenheid om samen tegen de terroristische groeperingen te vechten."





De West-Afrikaanse Sahel-regio is de thuisbasis van vele terroristische groeperingen, waaronder Al-Qaeda, AQIM en Daesh.