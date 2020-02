Turkije slaat terug na dodelijke inslag Syrische granaten

Turkije claimt dat het maandag tientallen Syrische regeringsdoelen heeft aangevallen, nadat vijf Turkse militairen werden gedood door beschietingen in Idlib in het noordwesten van Syrië.

Minister van Defensie Hulusi Akar zei dat Turkse troepen als vergelding 54 doelen in Idlib hadden getroffen en dat 76 Syrische regeringsmilitairen waren "geneutraliseerd", meldde staatspersbureau Anadolu.President Erdogan had eerder gezegd dat bij de vergeldingsacties F-16 straaljagers werden ingezet. Hij sprak over intense beschietingen op zijn troepen in Idlib, het laatste grote rebellenbolwerk na bijna negen jaar oorlog in Syrië.