Turkse militairen gedood bij beschieting Syrië

Een artilleriebeschieting heeft in de Syrische regio Idlib het leven gekost aan vier Turkse militairen. Ook raakten er negen gewond, meldt het Turkse ministerie van Defensie.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat bij een Turkse tegenaanval tientallen mensen zijn "geneutraliseerd". De Turkse militairen zijn volgens het ministerie bestookt door troepen die het regime steunen van de Syrische leider Bashar al-Assad. Die waren volgens Turkije vooraf geïnformeerd over de locatie van de Turkse troepen. Turkije heeft meerdere observatieposten in het noordwestelijke gebied aan de Turkse grens.Erdogan waarschuwde dat meer vergeldingsacties kunnen volgen. "Er is nu een operatie gaande. Volgens de eerste bevindingen zijn ongeveer 30 tot 35 Syriërs van de andere zijde geneutraliseerd", zei hij tegen verslaggevers.Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat bronnen heeft in Syrië, meldt dat zeker zes doden zijn gevallen bij de Turkse vergeldingsacties. Turkije zou doelen hebben bestookt ten zuiden van de plaats Saraqib. Het Observatorium meldt dat daardoor ook zo'n twintig strijders van het regime gewond raakten.Idlib geldt als het laatste bolwerk van jihadisten en groepjes rebellen die tegen het Assad-regime strijden. Er zitten ook veel burgers in het gebied.