'Regattin volgt voorbeeld Namli op, overgang naar MLS in de maak'

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdeonlangs mee op de proppen kwam, lijkt de overgang van Adrien Regattin naar FC Cincinnati slechts een kwestie van tijd. Al geruime tijd zonder club verkerend, werd de inmiddels 28-jarige middenvelder nog niet zo heel lang geleden in verband gebracht met totaal andere voetbaloorden dan de Major League Soccer. Zo zou het Griekse Atromitos niet verlegen zijn om zijn diensten, evenals respectievelijk het Franse SM Caen én de uit Saoedi-Arabië kapitaalkrachtige formaties Al-Raed én Al-Ettifaq.Na te zijn opgeleid bij FC Toulouse, de werkgever voor wie hij het overgrote deel van zijn nog lopende carrière acteerde, kwam de rechtspoot ook nog in de boeken voor van respectievelijk Osmanlispor en Akhisarspor.De enige cap die hij voor #TeamMarokko had, werkte de speler in kwestie in 2012 af onder toenmalig bondscoach Rachid Taoussi (red. 0-1 verliespartij tegen Togo, vriendschappelijk in 2012).