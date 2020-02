UITGELICHT: Belhanda gaat koken met bekende Turkse chef-kok Özdemir (video)

De Marokkaans A-international ging even aan de kook met één van Turkije's meest bekende koks!

Overall-statistieken Younès Belhanda (seizoen 2019/2020):

Waar het hem in competitieverband wat minder afgaat dit seizoen, was Younès Belhanda er als de kippen bij toen ingredienten moesten worden fijngesneden voor de in Turkije alom bekende Burak Özdemir. Laatstgenoemde voert de boventoon op Instagram, daar waar hij met maar liefst 14,2 miljoen volgers kan pronken.- Süper Lig: 13 optredens, 3 doelpunten én 1 assist- UEFA Champions League: 4 optredens, zonder productiviteit- Türkiye Kupasi: 3 optredens, 1 doelpunt- Turkcell Süper Kupa: 1 optreden, 1 doelpunt