VIDEOASSIST: Acheffay bereidt enig weerwoord Jong FC Utrecht voor (video)

Het is de tweede keer dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie dat de vleugelspits zich als aangever ontpopt namens Jong FC Utrecht!

Acheffay's 1-0 tegen FC Dordrecht ('12, 1-1 FT Keuken Kampioen Divisie):



Overall-statistieken Hicham Acheffay (seizoen 2019/2020):

Photocredit: ANP

© Redactie 2020

Met een verleden in de jeugdafdelingen van respectievelijk AVV Zeeburgia, AFC Ajax, FC Volendam én Vitesse, kan Hicham Acheffay zich sinds afgelopen zomer contractspeler van FC Utrecht noemen. Daar ligt de in Amsterdam geboren en getogen aanvaller nu nog tot medio 2022 vast, ook is er een optie om het dienstverband een extra seizoen op te rekken. Zoals gezegd kwam er maandagavond wederom een assistje uit de voeten van de rechtspoot, de voorzet die de 1-0 inleidde ('12, 1-1 FT Keuken Kampioen Divisie).- Keuken Kampioen Divisie: 22 optredens, 4 doelpunten én 2 assists