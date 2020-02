Chinese provincie Hubei meldt 64 nieuwe doden door virus

Het nieuwe coronavirus heeft maandag tientallen Chinezen het leven gekost. De Chinese staatstelevisie meldde op basis van de autoriteiten van Hubei dat 64 mensen aan de gevolgen van het virus zijn overleden.

Het dodental in die provincie is opgelopen tot 414. In Hubei, waar het virus voor het eerst opdook, zijn verder 2345 nieuwe besmettingen vastgesteld. Ruim 13.500 mensen zijn in die provincie besmet geraakt.Eerder op maandag werd bekend dat het nieuwe coronavirus al meer levens heeft gekost in China dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden. Tijdens de SARS-epidemie overleden in 2002 en 2003 op het Chinese Vasteland 349 mensen aan de gevolgen van dat coronavirus. Het wereldwijde dodental bedroeg toen 774.