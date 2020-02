Ophef na vrijlating vermeende Koeweitse pedofiel

De mensenrechtenvereniging is ontstemd over het besluit van een Marokkaanse rechtbank om de man op borgtocht (30.000 DH) vrij laten.

De vereniging in Marrakech heeft zich kritisch uitgelaten over de voorlopige vrijlating van een Koeweitse onderdaan vrijdag. De man was in juli 2019 betrokken bij de vermeende verkrachting van een 14-jarig meisje in Marrakech.





De verdachte werd aangehouden nadat het slachtoffer haar ouders vertelde dat de man haar had verkracht in een appartement en haar 3.600 DH betaalde. De man zou het meisje in de kofferbak van zijn auto hebben verstopt om ongemerkt het beveiligde appartementencomplex te betreden.



"Dergelijke misdaden vormen één van de gevaarlijke misdaden tegen minderjarigen", aldus de vereniging. "Door de man op borgtocht vrij te laten en zijn paspoort niet in beslag te nemen behoudt hij de mogelijkheid zijn straf in Marokko te ontlopen", leest de verklaring.

