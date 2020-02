'Sigarettenverkoop Marokko gedaald met 9%'

De afzet van tabaksproducten daalde in 2019 met ongeveer 9%

De daling is voornamelijk te wijten aan de scherpe prijsstijging die plaatsvond in januari 2019 als gevolg van de verhoogde accijnzen op sigaretten. Het is de eerste keer dat een stijging van de verkoopprijzen van tabak heeft geleid tot een daling van de sigarettenverkoop in Marokko. Eerdere verhogingen in 2013 en 2015 hadden niet hetzelfde effect.





Toch geeft de daling van verkoopcijfers een vertekend beeld, zeggen exploitanten; de handel in sigaretten op de zwarte markt (smokkel) steeg namelijk met meer dan 28%, blijkt uit cijfers van de belastingdienst (ADII) en de douane. Smokkelwaar had in 2019 een penetratiegraad van circa 5,23%, vergeleken met 3,73% in 2018.



Hoewel er officieel geen cijfers worden geregistreerd beweren exploitanten dat de omschakeling van rokers op alternatieve producten, zoals elektronische sigaretten, steeds voelbaarder is op de Marokkaanse markt. Verwacht wordt dat het aandeel voor alternatieve producten de komende jaren verder gaat stijgen, vooral na regulering van het segment.

© MAROKKO.NL 2020