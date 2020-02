Bijna 13 miljoen toeristen bezochten Marokko in 2019

Met 2 miljoen bezoeken in 2019 vormen Franse toeristen nog steeds de grootste groep.

Het Marokkaanse toerisme zag tussen tussen 2018 en 2019 een toename van 5,2%, dat meldde Abdellatif Kabbaj, de voorzitter van de nationale toerisme federatie (CNT), tijdens een persconferentie in Marrakech zaterdag.





Daarmee is 2019 een recordjaar voor het nationale toerisme. Er is echter ruimte voor verbetering, vindt Kabbaj. Versterking van het luchtvervoer en investeringen in infrastructuur zijn cruciaal om Marokko als toeristische bestemming te kunnen promoten, voegde Kabbaj toe.





Het aantal overnachtingen in toeristische accommodaties is tussen 2018 en 2019 gestegen met 5%. Marokko telt meer dan 2.000 hotels en heeft een totale capaciteit van 400.000 bedden. Marrakech, de populairste bestemming onder toeristen, telt 15.000 bedden. Volgens Kabbaj is de huidige bezettingsgraad ongeveer 45%, dat is onvoldoende om de hotels winstgevend te maken, betreurde Kabbaj. "We moeten werken de bezettingsgraad zien te verhogen naar 70%, onder meer door de luchtvaart te versterken en meer investeringen in marketing", moedigde hij aan.





Er werken meer dan 750.000 mensen in de Marokkaanse toeristensector, een vertegenwoordiging van 7% van het bruto binnenlands product (bbp), goed voor ongeveer 80 miljard DH. De sector vertegenwoordigt ook 29% van de export van diensten in Marokko, onthulde Kabbaj, en benadrukte de rol van toerisme voor de werkgelegenheid in Marokko.

