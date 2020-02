Regering Soedan: 'niet op de hoogte van ontmoeting Netanyahu en Al-Burhan

De Soedanese regering beweert het nieuws van de ontmoeting tussen de Israëlische premier en het 'staatshoofd' van Soedan via de media te hebben vernomen

Het kantoor van de Israëlische premier liet eerder via Twitter weten dat premier Benjamin Netanyahu en het hoofd van de Soedanese Soevereiniteitsraad Abdel-Fattah al-Burhan hebben afgesproken dat de twee landen normale betrekkingen gaan aanknopen









Volgens de Soedanese Communicatieminister Faisal Saleh wist de Soedanese regering echter niets van de recente ontmoeting tussen Al-Burhan en Netanyahu in het Oost-Afrikaanse Oeganda. "De regering werd niet op de hoogte gesteld of geraadpleegd over deze bijeenkomst", zei Saleh. "We zullen wachten op verduidelijking na de terugkeer van Al-Burhan."





Israël heeft in de Arabische wereld vooralsnog slechts twee landen, de buurlanden Egypte en Jordanië, met wie het normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Na de val vorig jaar van de Soedanese dictator Omar Hassan al-Bashir kwam generaal Al-Burhan bovendrijven als een 'tussenpaus'. Hij werd in april de leider van de toenmalige militaire junta en leidt nu de opvolger van dat bestuurslichaam, de Soevereiniteitsraad.





De ontmoeting tussen de twee staatshoofden komt in de nasleep van de onthulling van het Amerikaanse vredesplan. Trump en Netanyahu onthulden onlangs het omstreden en ongebalanceerde vredesplan als oplossing voor het Israël-Palestina-conflict. Bij het samenstellen en aankondigen van de zogenaamde 'Deal of the Century' was geen Palestijnse vertegenwoordiging aanwezig.



Het Trump/Netanyahu-annexatieplan ontving veel kritiek , met name omdat deze eenzijdig eerdere VN-resoluties inzake de Palestina-kwestie vernietigt.

