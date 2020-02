'Israël lobbyt bij Trump om erkenning soevereiniteit Marokko over Westelijke Sahara'

Berichten over een mogelijke toenadering tussen Marokko en Israël blijven circuleren

Israël is bereid om haar nauwe relaties met de Trump-regering te gebruiken om meer openlijke Amerikaanse steun te verkrijgen voor de positie van Marokko inzake de Westelijke Sahara, dat melden Amerikaanse en Israëlische bronnen naar aanleiding van een bericht van de Amerikaanse nieuwsdienst Axios





Volgens Axios zijn er gesprekken gaande tussen de Verenigde Staten en Israël waarbij de regering van premier Netanyahu de Amerikaanse president Donald Trump aanspoort om openlijk de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara te erkennen.





Israël hoopt in ruil voor hun bemiddeling op meer open diplomatieke banden met Rabat. Bronnen van Axios speculeren namelijk dat Amerikaanse erkenning zou betekenen dat Marokko de betrekkingen met Israël normaliseert.





Tweestatenoplossing

De Marokkaanse regering blijft diplomatieke banden met Israël ontkennen en blijft verklaringen afleggen waarin zij haar steun aan de Palestijnse zaak belooft. Marokko is altijd voorstander geweest van een tweestatenoplossing en blijft van mening dat een eventuele vredesoplossing rekening moet houden met de legitieme rechten van het Palestijnse volk.





Ook na de recente onthulling van het Amerikaanse vredesplan 'Deal of the Century' herhaalde Marokko haar standpunt dat Palestina een "onafhankelijke, levensvatbare en soevereine staat" moet zijn, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, en dat de bevolking van de regio in "waardigheid, welvaart en stabiliteit" moet kunnen leven.





Het nieuws van Israëlische inmenging in de kwestie rondom de Westelijke Sahara komt voor Rabat op een ongunstig moment. De recente Marokkaanse veroordeling van het Amerikaanse vredesplan zorgde namelijk voor verontwaardigde reacties. Hoewel de reactie van Marokko als "diplomatiek" en "zorgvuldig' werd bestempeld, lijkt deze volgens critici haaks te staan op de gebruikelijke onfeilbare steun voor het Palestijnse volk. Andere staatshoofden kozen voor hardere taal in hun veroordeling van het ongebalanceerde annexatieplan





Donald Trump

Na de inhuldiging van de Amerikaanse president Donald Trump vreesden veel politieke waarnemers dat de diplomatieke betrekkingen tussen Rabat en Washington zouden bekoelen. Niks blijkt minder waar want de twee landen hebben de afgelopen jaren gezocht naar manieren om de diplomatieke betrekkingen te versterken

De relatie tussen de twee landen werd bekroond met het officiële bezoek van Ivanka Trump , dochter en adviseur van de Amerikaanse president. Dat bezoek was slechts enkele maanden na het bezoek van haar echtgenoot, Jared Kushner. Kushner was in het land om bilaterale banden te bespreken.









Washington heeft zich de afgelopen jaren meermaals positief uitgelaten over de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in september van 2018 positief te staan tegen het autonomieplan van Marokko inzake de Sahara. Een maand later presenteerden drie Amerikaanse congresleden een ontwerpresolutie tegen Polisario ter ondersteuning van het Marokkaanse autonomieplan.

