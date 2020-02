Molenbeek: Meer dan 5.000 mensen bij djanaza-gebed imam Rachid Haddach

Haddach overleed in de nacht van zaterdag op zondag op 49-jarige leeftijd na een lang ziektebed.

Het djanaza-gebed vond maandagmiddag plaats in de Khalil-moskee in de Onafhankelijkheidsstraat in de Brusselse gemeente Molenbeek. De politie schat dat er tussen de 5.000 en 6.000 mensen aanwezig waren. Andere getuigen spreken van ongeveer 20.000 aanwezigen. Omdat de moskee te klein was voor alle aanwezigen moest de politie de straat afsluiten voor het verkeer om plek te maken voor de rouwende menigte.









Rachid Haddach was één van de meest geprezen Franstalige imams op YouTube. Haddad sprak veel jongeren aan maar had ook een traditioneel discours. Haddad werd na de plechtigheid begraven op de begraafplaats van Evere.









Inna lillahi wa inna ilayhi raji3oen

© MAROKKO.NL 2020