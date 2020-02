Geruchtenmolen: 'Al-Zamalek ontbindt per direct contract van Boutaïb'

Het zat er al aan te komen, Al-Zamalek heeft vandaag de samenwerking met international Khalid Boutaïb per direct stopgezet.





Voorzitter Mourtada Mansour kondigde dit vandaag aan in een persconferentie en volgens lokale bronnen stapt de aanvaller naar de Egyptische voetbalfederatie om zijn salaris en premies op te eisen. Khalid Boutaïb speelde in totaal 24 wedstrijden voor de ' Witte Ridders' en was daarin goed voor vijf doelpunten. Het contract van de aanvaller liep nog tot medio 2022, maar daar komt nu dus vroegtijdig een einde aan en kan de momenteel nog geblesseerde international op zoek naar een nieuwe club.





Bij de topclub uit Egypte spelen op dit moment de Marokkaanse aanvallers Achraf Bencharki en Mohamed Ounajem die een uitstekende indruk maken en kunnen rekenen op veel speelminuten.









De 32-jarige aanvaller die een jaar geleden werd overgenomen van het Turkse Yeni Malatyaspor weigerde een medisch onderzoek om erachter te komen of een operatie noodzakelijk is en dat heeft tot geleid tot het ontbinden van zijn contract.