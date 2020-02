'Touriya Haoud heeft lymfeklierkanker'

Actrice en model Touriya Haoud lijdt aan lymfeklierkanker. Dat heeft haar woordvoerder dinsdag gemeld aan Shownieuws.

De 42-jarige Haoud plaatste zelf dinsdag op Instagram Stories foto's van zichzelf in een ziekenhuisbed aan het infuus. Haoud had de laatste tijd last van vermoeidheidsklachten en dacht zelf aan stress. De actrice is al enige tijd in een slepende voogdijzaak verwikkeld met haar ex-man. De dokter meldde na een onderzoek echter dat de vermoeidheid een andere reden had.De kanker zit volgens haar woordvoerder in haar nek, borst en longen. De actrice ondergaat de komende tijd een intensieve chemokuur. Haar eerste behandeling was maandag. Haar woordvoerder zegt dat Touriya hoopvol is dat de behandeling aanslaat.