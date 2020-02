Harde botsing OM en Wilders in rechtbank

De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie heeft woensdag woest gereageerd op beschuldigingen van Geert Wilders.

Wilders zei tijdens het hoger beroep in het 'minder Marokkanen-proces' dat de advocaat-generaals in het proces "verblind zijn door haat tegen hem en de PVV". Advocaat-generaal Gerard Sta reageerde dat de uitspraken van Wilders "echt niet kunnen". "Die woorden kunnen gewoon niet, het is volstrekt onjuist. Dit gaat alle perken te buiten." Volgens hem moet de politicus met bewijs komen, als hij beweert dat er stukken achtergehouden worden. "Ik vind dat Wilders zijn woorden moet terugnemen. Maar omdat ik weet dat hij dat toch niet zal doen, ga ik er niet om vragen."Wilders haalde woensdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol fel uit naar het Openbaar Ministerie. Hij zei onder meer dat hij vindt dat de advocaten-generaal zich "moeten doodschamen" en hij noemt de strafzaak tegen hem een "politieke poppenkast".