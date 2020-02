Erdogan: Syrische troepen moeten zich terugtrekken

Door Rusland gesteunde Syrische regeringstroepen moeten zich voor het eind van de maand terugtrekken achter een lijn van Turkse militaire observatieposten.

Dat zei de Turkse president Erdogan woensdag bij een vergadering van zijn partij. De Turken bemannen in Idlib een twaalftal observatieposten. De Turkse president waarschuwt dat als de Syrische troepen zijn bevel niet opvolgen Turkije hen zelf zal terugdrijven. "We sluiten onze ogen niet voor elke schending van deze overeenkomst" , aldus de president. Hij doelt op eerder gemaakte afspraken met zijn Russische ambtgenoot Poetin.Erdogan is kwaad over de recente beschietingen van het Turkse leger in de Syrische regio Idlib waardoor acht Turkse militairen het leven verloren. Het Turkse leger kwam kort daarna met vergeldingsacties waardoor volgens Ankara tientallen Syrische regeringsmilitairen het leven lieten.