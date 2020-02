Vliegtuig moet keren nadat passagier grapt over coronavirus (video)

Een vlucht van het Canadese Westjet onderweg naar Jamaica moest halverwege keren nadat een YouTuber aan boord beweerde besmet te zijn met het coronavirus

Het vliegtuig met 243 passagiers aan boord moest twee uur na vertrek terugkeren naar Toronto, vertelde Westjet-woordvoerder Morgan Bell aan nieuwdienst AFP. Een passagier melde aan het cabinepersoneel onlangs in China te zijn geweest en daar het coronavirus te hebben opgelopen.





De bemanningsleden besloten het veiligheidsprotocol te volgen en hebben hem een afgezonderde plek achterin het vliegtuig toegewezen. Ook kreeg de man een masker en handschoenen. "Uit voorzorg volgde onze bemanning alle protocollen voor infectieziekten aan boord, inclusief de afzondering van een persoon", legde de Westjet-woordvoerder uit.









Twee andere vluchten werden geannuleerd, en een extra vlucht moest worden ingezet om gestrande passagiers alsnog op hun bestemming te krijgen.





Achteraf bleek dat de man een grap maakte omdat hij views voor zijn YouTube video's wilde hebben. "De man dacht dat het grappig was, maar het was echt raar. We waren allemaal erg gefrustreerd. (...) Het is gewoon zo egoïstisch", zei een passagier. "We hebben een vakantiedag verloren", zei een andere passagier die met haar gezin op reis was.





De 29-jarige man werd gearresteerd na aankomst in Canada, bevestigde de regionale politie in Peel, Ontario. Volgens Radio Canada moet hij 9 maart voor de rechtbank verschijnen.

