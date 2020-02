Agressieve hond bijt 7 mensen in Inezgane

Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze werden gebeten door een agressieve zwerfhond

Het incident gebeurde in de wijk Al-Jarf in het centrum van Inezgane. De gewonden werden in het regionale ziekenhuis opgenomen met hondenbeten op meerdere plekken op het lichaam.





Door de ernst van de verwonding moeste sommige slachtoffers worden doorverwezen naar het Hassan II ziekenhuis in Agadir. De autoriteiten zijn nog op zoek naar de agressieve hond.





