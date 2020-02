VIDEOGOAL: Schalke 04 stoot dankzij Harit door naar kwartfinale DfB Pokal (video)

De zoveelste keer dat de nog maar 22-jarige, verguisde A-international zich beslissend toont voor 'Die Königsblauen'.

Overall-statistieken Amine Harit (seizoen 2019/2020):

Harit's 2-2 tegen Hertha BSC ('82, 3-2 FT DfB Pokal):

Een wat je kan noemen voortvarend begin van deze tweede seizoenshelft voor Amine Harit. Waar hij er voor het ingaan van de winterstop, zich onderscheidde met het keurige moyenne van zes treffers én zes assists (red. alle competities), deed het jeugdproduct van FC Nantes er tegen Hertha BSC nog een schepje bovenop. In het uiteindelijk met 3-2 gewonnen bekertreffen (red. 1/8-finale DfB Pokal) kwam de bevrijdende 2-2 van zijn voeten én was de rechtspoot indirect betrokken bij het eerste tegengeluid van de ploeg van eindverantwoordelijke David Wagner.Onder contract staan bij de huidige nummer zes van de Bundesliga doet de speler in kwestie nog tot medio 2024.- Bundesliga: 19 optredens, 6 doelpunten én 4 assists- DfB Pokal: 3 optredens, 1 doelpunt én 3 assists