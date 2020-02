Video van 'verpleegkundige klokkenluider' zorgt voor paniek in Meknes (video)

In de video beweert de 'verpleegkundige' dat bij een aantal van de gerepatrieerde Marokkanen het coronavirus is vastgesteld.

Die bewering staat haaks op eerdere verklaringen van het Ministerie van Volksgezondheid. De man in de video beweert een verpleegkundige te zijn die werkzaam is in het Sidi Said Ziekenhuis in Meknes . In dat ziekenhuis werd onlangs een groot deel van de geëvacueerde Marokkanen uit het Chinese Wuhan opgenomen, voornamelijk studenten





De man, gekleed in beschermende kleding en mondkapje, adviseert mensen om hun woningen niet te verlaten vanwege de gevaren van het coronavirus. De video wordt massaal gedeeld op sociale netwerken en via berichtendienst WhatsApp en zorgt voor paniek bij veel bewoners in Meknes. Veel mensen denken dat het Marokkaanse ministerie ze voorliegt en kiezen ervoor de 'klokkenluider' te geloven.









Een medewerker van het Sidi Said-Ziekenhuis in Meknes zegt tegen nieuwsdienst Barlamane dat de beweringen in de video onjuist zijn. "Alle studenten zijn gezond en mensen hoeven zich geen zorgen te maken". De medewerker bevestigde dat de persoon in de video niet bij het ziekenhuis werkt en dat mensen niet moeten vertrouwen op mensen die enkel paniek willen zaaien.





Eerder bestond ook al paniek onder bewoners in Meknes over de beslissing om het ziekenhuis in Meknes te gebruiken als uitvalsbasis voor de quarantaine van de gerepatrieerde Marokkanen. Regeringsleider Saad Eddine El Othmani zei als reactie dat de ziekenhuizen zullen worden onderworpen aan specifieke sterilisatie alvorens deze worden geopend voor het publiek.





Het is niet het eerste keer dat er paniek ontstaat nadat op sociale netwerken onjuist informatie wordt verspreidt. Maandag werd een vrouw in Fez gearresteerd nadat ze in een video beweerde dat het personeel van een Chinees restaurant in Fez besmet was met het coronavirus. De horecaondernemer moest de de deuren sluiten door alle commotie en deed aangifte.





