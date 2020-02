Invallen Israëlisch bezettingsleger op Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger doet invallen in bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever om Palestijnse activisten te bestrijden

Woensdag braken er wederom botsingen uit tussen Palestijnse jongeren en het Israëlische bezettingsleger in de stad Al-Bireh in de bezette Westelijke Jordaanoever. Ooggetuigen meldden dat het Israëlische leger s'ochtends vroeg in Al-Bireh aankwam en invallen uitvoerde in een aantal Palestijnse woningen. Het optreden leidde tot botsingen met Palestijnse jongeren.





Het Israëlische leger opende het vuur en gebruikte traangas om de Palestijnen te verspreiden, die op hun beurt stenen en Molotov-cocktails gooiden. Hulpverleners hebben gewonde Palestijnse jongeren behandeld, voornamelijk door ademhalingsproblemen wegens het inademen van traangas.





Het Israëlische leger doet regelmatig onaangekondigde invallen in Palestijnse steden en dorpen op de bezette Westelijke Jordaanoever om populaire Palestijnse activisten te arresteren. Door de recente ontwikkelingen rondom het Amerikaanse annexatieplan 'Deal of the Century' zijn de protesten geïntensiveerd.

