Kharchouch over afgeketste Sparta-transfer: 'Was wel écht marktconform bod' (video)

Een concreet Sparta Rotterdam bleek uiteindelijk een tevergeefse droom voor Reda Kharchouch, zo onderstreept hijzelf.

Overall-statistieken Reda Kharchouch (seizoen 2019/2020):

In gesprek metheeft de inmiddels 24-jarige vleugelspits het over de stukgelopen overgang naar de Eredivisie. Deze winterse transferperiode nog hoopte men vanuit Het Kasteel tot overeenstemming te komen met SC Telstar, sinds jaar en dag vaste deelgenoot van de Keuken Kampioen Divisie. Die overgang zag diens contractclub niet zitten, zo zou clubvoorzitter Pieter de Waard zich heel stug hebben getoond tijdens de onderhandelingen.Dat terwijl de speler in kwestie de bieding van Sparta niet misselijk vond en vindt: ,,Het is wel écht een marktconform bod ja. Wordt van de zomer 25, snap de gedachte vanuit de club.''Onder contract staan bij de huidige nummer acht van die competitie doet Kharchouch nog tot uiterlijk medio 2021. Onduidelijk is hoeveel promovendus Sparta precies bood aan SC Telstar, is onduidelijk.- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 16 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 2 doelpunten